Ein Update fürs Gewerbegebiet Köngen

24.03.2021 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Die Firma Alpha Industrial will das Gelände des Presswerks zu einem modernen Gewerbestandort entwickeln

Bereits 2018 erwarb die Firma Alpha Industrial aus Bergheim bei Köln das Gelände des Presswerks Köngen aus der Insolvenzmasse. Dort stehen nun 26 000 Quadratmeter Fläche zur Verfügung, die innerhalb der nächsten fünf Jahre neu bebaut und vermietet werden sollen. Am Montag stellte das Unternehmen in der Gemeinderatssitzung seine Pläne erstmals öffentlich vor.

Das Gelände des Presswerks soll neu bebaut werden. Die Gebäude vorne links gehören allerdings nicht zum Gelände. Foto: Holzwarth

KÖNGEN. Die Gebäude des Presswerks haben schon bessere Zeiten gesehen. Geht es nach der Firma Alpha Industrial aus Bergheim, dann entsteht in den nächsten fünf Jahren auf dem Gelände im Gewerbegebiet Wert ein Riesengebäude, mit Platz gleich für mehrere Unternehmen. Produzierendes Gewerbe, sagte Jörg Schröder, Gesellschafter von Alpha Industrial zur Erleichterung der Gemeinderäte. Denn es stand, in nichtöffentlicher Sitzung offenbar auch schon einmal, die Überlegung im Raum, das Gelände zu einem Industrieareal zu entwickeln. Diese Gedanken sind vom Tisch. Das dürfte eine Erleichterung auch für die Anwohner des Altenbergs und des Gebiets Burg III sein, bleibt ihnen so doch einiges an Emissionen erspart, die ein Industriegebiet mitbringt.