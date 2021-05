Schwerpunkte

Ein toller Einstieg für Florian Schepp

Neuer Bürgermeister von Holzmaden tritt Amt an

„Ein erster Arbeitstag kann schöner nicht beginnen“, freute sich Florian Schepp, neuer Bürgermeister von Holzmaden, über den Empfang, den ihm die Kinder der Urwelt-Gemeinde zum Amtsantritt bereitet haben.

Willkommensgruß für den neuen Bürgermeister Florian Schepp in Holzmaden Foto: pm

HOLZMADEN/WENDLINGEN (gki). Seit 15. Mai sitzt Florian Schepp nun offiziell auf dem Bürgermeistersessel in Holzmaden. Der langjährige Leiter des Polizeipostens in Wendlingen war am 14. März mit 78,6 Prozent zum neuen Schultes in Holzmaden gewählt worden. Die Wahlbeteiligung war hoch und lag bei 75,4 Prozent. Schepp war bis dahin 25 Jahre im Polizeidienst.