Schwerpunkte

Ein T-Shirt bringt den Teamgeist voran

19.03.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Schüler des Robert-Bosch-Gymnasiums gründen eine Firma

Schülerfirmen sind eine besondere Form von schulischer Projektarbeit, in der Schüler eigene Geschäftsideen selbstständig umsetzen. Unter dem rechtlichen Dach der Schule produziert und verkauft eine Schülerfirma reale Produkte oder bietet Dienstleistungen. Die Jahrgangsstufe des Robert-Bosch-Gymnasiums in Wendlingen bietet den Mitschülern T-Shirts und Shorts an.

WENDLINGEN (pm/sg). Die einen verkaufen Biokosmetik, andere bieten Einkaufsdienste, eröffnen einen Smoothie-Stand auf dem Pausenhof, entwickeln Logos und Homepages, organisieren Tanzveranstaltungen für Rentner oder bieten einen Büroservice an. Eine Schülerfirma ist einem sogenannten Start-up gar nicht so unähnlich. Und sie bieten den Schülern die Möglichkeit, von der Produktentwicklung über Marketing bis zum Vertrieb die Herausforderungen kennenzulernen, die verantwortungsvolles wirtschaftliches Handeln mit sich bringt.

Dieser Herausforderung haben sich 15 Schüler der Jahrgangsstufe (Klasse 11) des Wendlinger Robert-Bosch-Gymnasiums in diesem speziellen Schuljahr gestellt. Ihre Geschäftsidee: Sportbekleidung für den Schul- und Freizeitsport. „Origin of Sports“ nannten sie ihre Firma und bieten T-Shirts, kurze Hosen und Pullover mit ihrem Firmenlogo an. Wer möchte, kann auch die eigenen Initialen auf das jeweilige Bekleidungsstück drucken lassen.