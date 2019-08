Ein Stadtfest mit großer Tradition

Das 68. Wendlinger Vinzenzifest wartet wieder mit dreitägigem Programm auf – Sitzung des Patenschaftsrates am Samstag

Die Egerländer Gmoi ist natürlich auch im Ernte- und Trachtenfestumzug vertreten. Foto: NZ-Archiv

WENDLINGEN. Der heilige Vincentius ist der Stadtheilige der Stadt Eger. Und zwar seit 1693, als Reliquien des Heiligen aus Wien nach Eger überführt wurden. Warum? Nun, vermutlich als Dank dafür, dass die Gegenreformation in Eger Erfolg hatte. Die feierliche Übergabe der Reliquie in den Schrein der Stadtkirche fand allerdings nicht am letzten Sonntag im August, sondern am 6. Dezember, dem Nikolaustag statt. Doch auch damals schon mit einem prachtvollen Umzug. Ob das Fest dann durchgängig beibehalten wurde und wann genau man das Fest zu Ehren des heiligen Vincentius von Valencia auf den letzten Sonntag im August verlegte, lässt sich nicht mehr so genau feststellen.