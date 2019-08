Ein sommerliches Kinovergnügen

In Kirchheim liegt das Eldorado der Cineasten ab kommenden Donnerstag wieder auf dem Martinskirchplatz

Bereits zum 17. Mal findet auf dem Martinskirchplatz in Kirchheim das Sommernachtskino statt. Ein Megaevent, bei dem die jährlich etwa 17 000 Besucher nicht nur aus der näheren Umgebung kommen. Los geht es am Donnerstag, 8. August, der letzte Film flimmert am 1. September über die Leinwand.

Das Sommernachtskino in Kirchheim findet in malerischer Kulisse statt. Foto: NZ-Archiv

KIRCHHEIM (pm/sg). Jährlich findet an 25 Abenden das Sommernachtskino mit den besten Filmen des Jahres im traumhaften Ambiente des Martinskirchplatzes in Kirchheim statt.

Und auch in diesem Jahr ist ganz bestimmt für jeden ein Film dabei, der die Emotionen weckt und gut unterhält. Ob HP Kerkelings verfilmte Biografie „Der Junge muss an die Luft“ oder der Hollywood-Blockbuster „A Star is born“ mit Bradley Cooper und Lady Gaga, ob Tarantinos Klassiker „Pulp Fiction“ oder „Bohemian Rapsody“, der die Band Queen und ihren außergewöhnlichen Sänger Freddie Mercury feiert – das Spektrum der 25 Filme ist groß.