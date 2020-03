Ein sehr trauriger zweiter Platz

07.03.2020

In vier Jahren will die Evangelische Kirchengemeinde Köngen für drei Bauprojekte 350 000 Euro sammeln

Weil sich das Fundament gesetzt hat, hat es in der Peter-und-Pauls-Kirche viele Risse. Foto: pd

KÖNGEN. So manche Gemeinde ist stolz auf ihre Rekordkirche, sei es der höchste Turm, die größte Glocke oder etwas anderes. Die Peter-und-Pauls-Kirche in Köngen belegt nun ebenfalls einen zweiten Platz auf der Rekordliste, aber einen traurigen: Nur eine andere Kirche im evangelischen Württemberg hat noch mehr Risse. Das wird teuer.

Die Adresse der Evangelischen Kirchengemeinde Köngen, Kiesweg 59, verspricht statisch nichts Gutes: Da wurde eine Kirche womöglich nicht auf dem Felsen erbaut. Vermutlich liegt es am heißen und trockenen Sommer 2018, unter dem auch andere Kirchen im Land baulich sichtlich gelitten haben: Die Fundamente haben sich gesetzt, nun sind innen und außen an der Peter-und-Pauls-Kirche an vielen Stellen Risse zu sehen. „Wir können zusehen, wie sich die Risse bilden“, sagt Pfarrer Dr. Ronald Scholz. Notreparaturen in der 2011/2012 innen grundlegend sanierten Peter-und-Pauls-Kirche haben bereits 50 000 Euro verschlungen, nun soll das überraschende Problem grundlegend angegangen werden.