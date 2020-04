Ein Schutzschirm für Kommunen?

25.04.2020

Andreas Kenner (SPD) findet ihn notwendig – Bundestag debattierte

(pm/sg) „Die Corona-Pandemie führt in allen Städten zu gravierenden finanziellen Belastungen: Einnahmen brechen weg, Ausgaben steigen“, fasst Städtetagspräsident Burghard Jung die Situation zusammen, die den Bürgermeistern auch im Landkreis Esslingen schlaflose Nächte bereiten dürfte. Und so werden die Rufe nach kommunaler Corona-Hilfe lauter.

Eine Forderung, der sich auch der Kirchheimer Landtagsabgeordnete Andreas Kenner in einer Pressemitteilung anschließt. Diese Forderung der kommunalen Landesverbände sei absolut berechtigt. Gerade in der aktuellen Krise zeige sich, wie wichtig handlungsfähige Kommunen für das Funktionieren des Gemeinwesens sind. „Wir müssen nun darauf achten, dass keine Kommunalisierung der Corona-Kosten stattfindet. Diese Gefahr besteht, da die Kommunen und Landkreise wichtige Ausgaben vorfinanzieren, so zum Beispiel in Kliniken, Arztpraxen und die weitere Gesundheitsversorgung“, sagt Kenner.