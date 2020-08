Schwerpunkte

Ein Quartier mit einem Hauch Extravaganz

06.08.2020 05:30, Von Sylvia Gierlichs

Auf dem Areal der Firma HOS in Wendlingen wird ein zukunftsweisendes Gewerbe- und Wohngebiet entstehen

Ein interessantes Projekt wird in Wendlingen auf dem HOS-Gelände entstehen. Eine Mischung aus Alt und Neu, aus Gewerbe und Wohnen, mit innovativer Architektur, aber auch mit einem innovativen energetischen Konzept und einem ausgeklügelten Mobilitätskonzept plant die CGGruppe, die einen Großteil der Fläche übernommen hat.

Die Pläne für das Otto-Quartier sind noch nicht in Stein gemeißelt, wie diese Zeichnung zeigt. Grafik: CG-Gruppe

WENDLINGEN. So zukunftsweisend sind die Pläne der Berliner CG-Gruppe für das Otto-Areal, dass die Planer der internationalen Bauaustellung 2027 es in die Liste der Projekte mit aufgenommen haben. George Moutoulis, Leiter der Niederlassung Stuttgart der CG-Gruppe nahm sich nochmals die Zeit, in einem Pressegespräch das Projekt im Detail zu erklären.