Schwerpunkte

Ein Preis für sozial engagierte Jugend

24.06.2020 05:30, — E-Mail verschicken

(pm) Bis zum 26. Juli können sich Jugendliche, die sich sozial in Baden-Württemberg engagieren, für den „MachMit!Award“ bewerben. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Bewerbungsphase um zwei Wochen verlängert. Der „MachMit!Award“ ist der Jugenddiakoniepreis der Diakonie und der Evangelischen Jugend in Württemberg und in Baden. Der jetzt zum 14. Mal ausgeschriebene Preis ist mit insgesamt 7000 Euro dotiert und fördert das soziale Engagement von Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Bestehende soziale Initiativen und engagierte Gruppen werden mit dem Preis gestärkt und bestätigt. Darüber hinaus gibt der Jugenddiakoniepreis Impulse für neue Initiativen im sozialen Engagement junger Menschen.

Bewerben können sich Jugendliche in zwei Altersklassen: zwischen 13 und 17 sowie zwischen 18 und 27 Jahren. In beiden Altersstufen sind je drei Preise zu gewinnen: erster Preis 2000 Euro, zweiter Preis 1000 Euro und dritter Preis 500 Euro. Das Projekt muss in Baden-Württemberg stattfinden, kann für den „MachMit!Award“ neu gestartet werden oder bereits laufen. Teilnehmen können alle Projekte, bei denen soziales Engagement gefragt ist: Ob aktuelle Corona-Hilfsaktionen, Projekte für ältere Menschen, Kinder, Jugendliche oder einfallsreiche Sammelaktionen für verschiedene Aktionen, beispielsweise kreatives Handy-Recyceln, Unternehmungen mit behinderten Menschen oder ein Orangen-Verkauf für den guten Zweck. Bewerbungsschluss ist der 26. Juli.