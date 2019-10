Ein neues Sanierungsgebiet kommt

07.10.2019, Von Sylvia Gierlichs

Oberboihingen stellt Antrag auf Aufnahme in Landesförderprogramm

Beim Weihnachtsmarkt im vergangenen Jahr wurde der Seeberger Platz vor dem Oberboihinger Rathaus feierlich eröffnet. Gebaut wurde er im Zuge der zweiten Ortskernsanierung. Nun bewirbt sich die Gemeinde bereits für die dritte Sanierungsperiode.

Die Nürtinger und die Unterboihinger Straße liegen im neuen Sanierungsgebiet. Foto: sg

OBERBOIHINGEN. Die zweite Ortskernsanierung hatte es in sich. Die Renovierung der Bahnhofstraße wurde angegangen, die Verlegung des Feuerwehrhauses in die Max-Eyth-Straße machte die neue die Bebauung an der Nürtinger Straße möglich. Auch in der Kelterstraße wurde kräftig gebaut und auch der Treppenaufgang zur katholischen Kirche grundlegend saniert. Die Baumaßnahmen veränderten das Gesicht der Gemeinde nachhaltig.