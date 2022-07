Schwerpunkte

Ein neues Fahrzeug für die Feuerwehr

14.07.2022 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

In Oberboihingen wird in die Ausstattung der Floriansjünger investiert.

OBERBOIHINGEN. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 13. April beschlossen, die Ausschreibung für die Beschaffung eines neuen Mannschaftstransportwagens für die Feuerwehr anzugehen. Mittel in Höhe von 110 000 Euro sind dafür in die Finanzplanung des kommenden Jahres eingestellt.

In der beschränkten Ausschreibung wurden neun Firmen angeschrieben. Bis zum Ablauf der Angebotsfrist am 31. Mai gingen zwei Angebote ein. Das wirtschaftlichste Angebot in Höhe von 103 572 Euro brutto kam von der Firma Schäfer aus Oberderdingen-Flehingen.

Optionale Leistungen sind in diesem Angebot nicht enthalten. Für eine Wertung des Angebots müssen sie auch nicht enthalten sein. Sie waren jedoch im Leistungsverzeichnis enthalten, das der Anfrage beilag. Sie können mit beauftragt werden, verursachen allerdings Mehrkosten, sodass das Fahrzeug mit den benötigten optionalen Leistungen 108 029 Euro kosten wird. Ganz alleine muss die Gemeinde den Invest jedoch nicht stemmen. Vom Landratsamt liegt seit November letzten Jahres der Bescheid über Zuwendungen in Höhe von 13 000 Euro vor. Der Eigenanteil für Oberboihingen beläuft sich also auf 95 029 Euro. Ab Auftragseingang beträgt die Lieferzeit 15 Monate.