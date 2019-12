Ein Neubau auf dem Wendlinger Edekagelände

Neues Konzept sieht Supermarkt, Tiefgarage, Fachgeschäften und Gastronomie vor – Supermarkt für den Übergang gesucht

Wie geht es weiter in der Albstraße 23 bis 25? Wann wird an einen neuen Lebensmittelhändler nachvermietet? Was sind die Zukunftspläne? Hierzu veröffentlichte Maike Benner von der Eigentümerfamilie gestern eine Pressemitteilung.

Mittelfristig soll das Ensemble Albstraße 23 bis 25 einem Neubau weichen. sg

WENDLINGEN (pm). Der Leerstand der Geschäftsräume in der Albstraße 23 bis 25, dem ehemaligen Edeka, führt aktuell zu diversen Spekulationen aus der Bevölkerung, wie es weitergeht und wann eine Nahversorgung wieder gewährleistet werden kann.

Die Eigentümerfamilie hat letzte Woche die weiteren Pläne bekannt gegeben. Nach intensiver Kosten-Nutzen-Analyse und unter Berücksichtigung der Zukunftsfähigkeit des Standortes und Gebäudes wurde entschieden, auf dem Areal der Albstraße 23 bis 25/Ecke Weberstraße 20 in den kommenden drei Jahren ein innovatives Konzept zu planen.