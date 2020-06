Schwerpunkte

Ein Name fürs Gemeinwesenhaus

19.06.2020 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Gemeinde Köngen sucht zündende Ideen für das neue Gebäude

KÖNGEN. Der Bau des Gemeinwesenhauses gleich neben der Burgschule neigt sich dem Ende zu. Im September, mit Beginn des neuen Schuljahres, soll das Haus genutzt werden können. Zum einen von den Schülern der Burgschule, für die in dem Neubau eine komfortable Mensa eingerichtet wird. Der Pausenhof wird zu einem Campus mit Charme und Atmosphäre umgestaltet.

Aber auch für andere Köngener Institutionen gibt es Räume im Gebäude. Beispielsweise für die Familienbildungsarbeit, die dort jene Kurse abhalten kann, die bisher in der Lindenturnhalle stattfanden. Seminare und Workshops oder Kulturveranstaltungen finden in dem Haus eine Heimat. Und klar: eine neue Heimat hat dort auch das Jugendhaus Trafo, das ins Hanggeschoss einzieht. Ein schallisolierter Probenraum, ein Café mit Küche, Lagerflächen sowie ein attraktiver Außenbereich im Grünen bieten den Kindern und Jugendlichen, aber auch den Betreuern gute Bedingungen. In den Räumen des Gemeinwesenhauses spiegelt sich also die Vielfalt des Köngener Gemeindelebens.