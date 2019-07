Ein Meer an tanzenden Zuschauern

01.07.2019, Von Daniel Jüptner

Große Bühne für lokale Helden beim zehnten WO?!-Festival in Wendlingen

Zum zehnjährigen Bestehen des Wo?!-Festivals am vergangenen Wochenende in Wendlingen zogen die Macher nochmal alle Register, und leisteten sich neben einer hochkarätigen Auswahl an lokalen und überregionalen Musikern auch aufwendigste Bühnentechnik.

Antiheld Luca Opifanti ließ sich das Stagediving nicht entgehen. Fotos: Jüptner

WENDLINGEN. Die Mühen haben sich gelohnt, glaubt man dem Meer an Zuschauern welches an beiden Abenden durchgehend wild ausgelassen am Tanzen und Feiern war. Zehn Jahre ist es nun her, dass sich die Jugendhäuser Wendlingen und Oberboihingen zusammenschlossen, um ein gemeinsames Festival auf die Beine zu stellen. Zehn Jahre, in dem aus den fast 80 ehrenamtlichen Helfern eine familiäre Truppe zusammengewachsen ist, die jedes Jahr im Wechsel in Wendlingen oder Oberboihingen Großes auf die Bühne stellt.