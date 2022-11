Schwerpunkte

Ein Markt mit zauberhafter Stimmung

21.11.2022 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Der Oberboihinger Weihnachtsmarkt ist einer der festlichsten weit und breit. Am kommenden Freitag wird er nach zweijähriger Pause wieder eröffnet. Die Attraktion dieses Jahr ist das Münchner Saitenquintett, das am Samstag und Sonntag aufspielt.

Vorfreude auf den Advent: Zahlreiche hübsch geschmückte Buden laden zum Verweilen ein. Foto: Oberboihingen

OBERBOIHINGEN. Schön geschmückte Holzbuden in der Ortsmitte, mit der evangelischen Bartholomäuskirche und dem ehemaligen Pfarrhaus Hohentwiel im Hintergrund: eine schönere Einstimmung auf die Advents- und Weihnachtszeit gibt es kaum. Wer seine Weihnachtsgeschenke noch nicht beisammen hat, der wird womöglich in Oberboihingen fündig. Denn hier gibt es nicht das Übliche, das man auf jedem Weihnachtsmarkt findet, hier gibt es noch wirklich Besonderes. Liebevoll in Handarbeit hergestellt, oft von Menschen aus Oberboihingen. Oder von Händlern, die seit vielen Jahren den Markt bereichern.