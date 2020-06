Schwerpunkte

Ein Leuchtstreifen am Horizont

08.06.2020 05:30, Von Gaby Kiedaisch

Ob das 3k-Fest(ival )am 15. August stattfinden kann, wird gerade geprüft

KÖNGEN. Mit den Lockerungen der letzten Wochen schöpft auch der kulturelle Betrieb wieder Hoffnung. In zwei Monaten, am 14./15. August, ist das 3k-Fest(ival) in Köngen geplant. Das kleine, aber feine Event mit den drei K’s, Konzerte, Kabarett, Kontraste, beginnt für gewöhnlich immer am Freitag, mit einem Fest zum Abschluss des Abenteuerspielplatzes (bis 14. August). Während der Abenteuerspielplatz in diesem Jahr in gewohnter Form nicht stattfinden kann, und die Anmeldung dafür bereits abgesagt ist, prüft das Jugendhaus Trafo gerade, ein Alternativprogramm für die Kinder (wie berichtet).