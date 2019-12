Ein Konzert zum Ruhme Gottes

19.12.2019 05:30, Von Damaris Birenbaum — E-Mail verschicken

Adventskonzert der katholischen Kirchengemeinde entlockte dem Publikum Lobeshymnen

KÖNGEN. Kürzlich hatte die katholische Kirchengemeinde Köngen zu ihrem traditionellen Adventskonzert eingeladen. Die Programmankündigung versprach Gewohntes, aber auch völlig Unbekanntes, mit dem Chor Zum Guten Hirten und der Jugendkantorei.

Mit einer Vertonung des „O magnum mysterium“ von Tomás Luis de Victoria, einem Meister der spanischen Vokalpolyphonie des 16. Jahrhunderts, wurde die Abendmusik durch den Chor Zum Guten Hirten eröffnet. Camille Saint-Saëns’ Oratorium de Noël op. 12 findet sich fast so häufig in den vorweihnachtlichen Programmen wie Bachs Oratorium. Saint-Saëns lässt dabei aber die trompetenüberglänzte Festlichkeit eines Johann Sebastian Bach außen vor und ist mehr dem Lyrischen der französischen Kirchenmusik des 19. Jahrhunderts zugetan. Mit Michael Spors an der Mönch-Orgel, der Harfenistin Eva Bredl und der Camerata Grinio mit Joachim Ulbrich am ersten Pult hatte der Chor zuverlässige Musiker zur Seite, die die Freude an der gemeinsamen Interpretation des Werkes hörbar machten. Auch bei den Teilen, die den Vokalsolisten vorbehalten waren, spürte man eine enge Verbundenheit mit Chor und Instrumentalisten.

Der Chor war bestens vorbereitet