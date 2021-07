Schwerpunkte

Ein Herz für Nattern und Ottern - Schlangen beobachten und Nabu melden

14.07.2021

Der Nabu ruft zum Weltschlangentag dazu auf, Schlangen zu beobachten und zu melden. Die Lebensräume für die Reptilien werden immer weniger.

Die Kreuzotter verdankt ihren Namen ihrer charakteristischen Zeichnung.

STUTTGART. Die Kreuzotter ist auf dem Rückzug. Der Nabu mahnt zum Weltschlangentag am 16. Juli, die Lebensräume der Giftschlange und ihrer ungiftigen Verwandten im Südwesten besser zu schützen. Baden-Württembergs seltene Giftschlange verliert seit Jahrzehnten geeignete Lebensräume: „Die tagaktive Kreuzotter mag ungestörte Plätze in lichten Wäldern, Heideflächen und ist an Moorrändern in den kühlen Höhenlagen des Landes zuhause“.