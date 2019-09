Ein fairer Start des Schulbeginns

03.09.2019

Weltläden in Köngen, Wendlingen, Unterensingen und Nürtingen haben allerlei Produkte parat

KÖNGEN (pm). Noch sind Ferien, doch wenn ab Mitte September für die Abc-Schützen in der Region die Schule beginnt, werden die Buben und Mädchen ihre Schultüten stolz ins Klassenzimmer tragen. Für deren Inhalt sorgen mit viel Liebe Eltern und Verwandte. Zugleich können sie dabei auch etwas Gutes tun. Darauf weist Gerlinde Maier-Lamparter vom Verein Fair handeln in Köngen hin. Sie regt dazu an, beim Schulstart den Fairen Handel zu unterstützen. Die Schultüte „fairsüßen“ gehe kinderleicht, sagte Maier-Lamparter. Sie unterstreicht ihre Bitte, mit fairen Schultüten ein Zeichen für eine gerechtere und damit auch friedlichere Welt zu setzen. Der Inhalt einer Schultüte könne aus fair gehandelten Produkten bestehen, die die Weltläden in Köngen, Unterboihingen, Unterensingen und Nürtingen anbieten.