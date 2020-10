Schwerpunkte

Egerthäusle in Unterboihingen wurde von Vandalen heimgesucht

13.10.2020 05:30

Strafanzeige gegen Unbekannt hat die Stadt Wendlingen beim Polizeiposten gestellt, nachdem das unter dem Namen bekannte Egerthäusle mit Graffiti vollgeschmiert wurde. Auf sämtlichen Seiten der ehemaligen Schutzhütte im Gewann Egert von Unterboihingen haben der oder die Vandalen ihre Graffitizeichen hinterlassen. Auch im Innern haben sie sich mit der Spraydose ausgetobt. Über so viel Respektlosigkeit kann Fred Schuster, Leiter der Abteilung Ordnung und Soziales bei der Stadt Wendlingen, nur den Kopf schütteln. „Schade, dass nicht einmal eine Schutzhütte auf dem Feld sicher vor Vandalen ist“, sagte er, denn eines ist auch sicher: sollten der oder die Täter ermittelt werden, dann wird es teuer. Die Stadtverwaltung hat bei verschiedenen Reinigungsfirmen angefragt, wie das Häuschen von den Schmierereien wieder befreit werden könne. Dabei wurde schnell deutlich, dass das Gemäuer mit dem Sandstein nicht einfach zu reinigen sein wird. Schuster dazu: „Der Naturstein macht eine aufwendige Reinigung erforderlich.“ Die genaue Höhe der Kosten steht allerdings noch nicht fest. Wer den Standort unweit der Autobahn kennt weiß, dass die frühere Schutzhütte eine markante Landmarke auf weiter Flur darstellt. Ehrenamtlicher Pflege ist es zu verdanken, dass die Steinhütte erhalten wurde und nicht verwahrlost. Etwa sieben Jahre ist es her, dass das Häuschen schon einmal in den Schlagzeilen war, nachdem es mit Sperrmüll vollgestellt worden war. Diverse Möbelstücke, eine Waschmaschine und eine Stereoanlage mit Boxen wurden damals in einer Nacht-und-Nebel-Aktion in der Hütte entsorgt. Nur mithilfe eines Fahrzeugs wie einem Kleintransporter oder mit einem Anhänger hatten die Gegenstände dorthin gebracht werden können. Leider konnte der Missetäter damals nicht ermittelt werden, nachdem die Stadtverwaltung dazu die Bevölkerung aufgerufen und sogar eine Belohnung ausgesetzt hatte. gki/Foto: Kiedaisch