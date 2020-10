Schwerpunkte

Durch die Weinberge

14.10.2020 05:30

WENDLINGEN (pm). Die Jungsenioren der Ortsgruppe Wendlingen des Schwäbischen Albvereins treffen sich am Donnerstag, 15. Oktober, 13 Uhr, auf dem Parkplatz der Sportanlage Im Speck in Wendlingen zu einer etwa zehn Kilometer langen Wanderung durch die Weinberge. Die Wanderung startet in Obertürkheim, verläuft nach Uhlbach und Rotenberg wieder zum Ausgangspunkt nach Obertürkheim. Die bei der dreieinhalbstündigen Wanderung vorgesehene Einkehr in einer Besenwirtwirtschaft findet aufgrund der Coronazahlen nicht statt. Außerdem wird mit Pkw und nicht mit der S-Bahn, nach Obertürkheim gefahren. Um Anmeldung beim Wanderführer Werner Kienel, Telefon (01 52) 01 76 91 52, wird gebeten.