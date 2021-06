Schwerpunkte

Durch die Bücherei weht ein frischer Wind

12.06.2021 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Während die Onleihe und die Arbeit im Hintergrund weiterliefen, gab es einige Umbauten in den Räumen der Stadtbücherei

Seit 41 Jahren gibt es eine Stadtbücherei in Wendlingen. Im letzten Jahr sollte das 40-Jährige mit Aktionen gefeiert werden. Daraus war – wie man weiß – leider nichts geworden. Trotz des Wechsels zwischen Schließung und Wiederöffnung gab es in der Stadtbücherei für die Mitarbeiterinnen immer genügend zu tun. Von wegen mehr Zeit oder gar Langeweile im Lockdown.

Erste Neuerung, die gleich rechts vom Eingang der Wendlinger Stadtbücherei auffällt: Mit dem Rückgabekasten können jetzt auch Bücher und andere Medien außerhalb der Öffnungszeiten der Bücherei abgegeben werden – wie Joachim Vöhringer und Christiane Ehmann demonstrieren. Foto: Kiedaisch

WENDLINGEN. Trotz der Bundesnotbremse durften die Bibliotheken weiterhin öffnen. Das wurde in der Bevölkerung allerdings nicht immer so registriert, weiß Christiane Ehmann, Leiterin der Stadtbücherei, wenn sie auf die zurückliegenden Monate blickt. Im März dieses Jahres war Click and Meet. Die Medienausleihe lief aber eher zögerlich. Umso überraschender sind die Zahlen aus dem letzten Jahr. Trotz zehn Monate unter Pandemiebedingungen liegt die Medienausleihe in 2020 nur etwa 6000 Medien unter der des Vorjahres. In 2019 wurden 86 000 Medien entliehen. Wurden im selben Jahr 12 711 Medien über die Onleihe verliehen, waren es im Pandemie-Jahr 2020 dann 16 354.