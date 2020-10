Schwerpunkte

Droht das Ende der Zivilisation?

16.10.2020

WENDLINGEN (pm). Die Klimakatastrophe wurde durch die Corona-Krise in der Aufmerksamkeit zeitweise zurückgedrängt, doch Pause macht der Klimawandel keineswegs. Aus diesem Grund will der Ortsverband Wendlingen-Köngen von Bündnis 90/Die Grünen am Mittwoch, 21. Oktober, ab 19.30 Uhr im Rahmen eines Vortrags von Otmar Braune, Mitglied beim BUND, mit Gastbeitrag von C. Wolfer Ursachen, Folgen und Handlungsfelder sowie die Themen Ernährung und Mobilität im Kontext der Klimakatastrophe näher beleuchten und den Übertrag auf Wendlingen wagen. Im Anschluss daran gibt es die Möglichkeit, einige Themenfelder zu diskutieren. Die Veranstaltung wird digital durchgeführt, Anmeldung ist per Mail an gruene-wendlingen@web.de möglich.