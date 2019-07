Drei Tage lang Schlemmen beim Street-Food-Festival in Wendlingen

Essen bis zum Umfallen und danach noch Feiern – das war möglich am Wochenende beim 2. Food-Truck-Festival in der Stadtmitte in Wendlingen. Gleich ein gutes Dutzend Essenstände in umgebauten Fahrzeugen oder Hängern buhlten drei Tage lang um die zahlreichen Gäste. Die Verlockungen wurden von Stand zu Stand größer – und kalorienarm suchte man hier ohnehin vergebens: Australisches Rind im triefendem Burger, authentisch indisches Essen, schwarzes Eis aus Aktivkohle oder Pulled Pork auf Kartoffelkringeln mit Käsesauce. Letzteres wurde kreiert vom Pärchen Dani und Martin. Sie tauschten vor vier Jahren ihre Jobs als Friseurin und Außendienstler gegen ihre Leidenschaft im umgebauten Truck. „Seither sind wir on the Road, mit Herzblut“. Dabei motiviert sie, neben dem Kochen natürlich, vor allem das Reisen in ihrem Job. Hinter dem Festival selbst steckt ein Team junger Menschen, „eigentlich ein Freundeskreis“, so Christian Wohlfahrt, einer der Verantwortlichen. Rund 30 Helfer insgesamt, alle aus der Gegend. „Wir wollen aktiv unsere Stadt mitgestalten und was auf die Beine stellen“, so die Motivation dahinter. Das hat man geschafft, mit viel Schweiß und Teamwork, denn Essen und Party am Abend zogen wieder Scharen an Menschen an. Nach dem letzten Street-Food-Festival im Jahr zuvor kam es zum Umdenken: „Die Müllberge nach den drei Tagen haben uns umgehauen“, so Wohlfahrt. Die Trucks wurden daher angehalten auf Plastik gänzlich zu verzichten – was die meisten auch umsetzten. Neben Holzgeschirr gab es daher auch Strohhalme rein auf Apfelbasis, so bei den frischen Eistees von Loftea. „Und alles an Essen, das nicht bis nächstes Wochenende hält, wird der Tafel übergeben.“ Nach der 90er-Party am Freitag und großer Sause mit dem BigFM DJ am Samstagabend lockte am Sonntag der Familientag. Hierzu hatte man sich Unterstützung vom Zirkus-Bus aus Köln gesichert: während die Eltern schlemmen konnten, konnten sich die Kleinen mit dem Zirkuspädagogen Benny auf Seilen und beim Jonglieren austoben. Ein gelungener Ausklang. Auf unserer Homepage www.ntz.de sind weitere Fotos zu sehen. jüp/Fotos: Jüptner