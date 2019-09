Drei neue Bauflächen im Ort

20.09.2019, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Von Geschosswohnungsbau bis zum Einfamilienhaus ist alles dabei – Irritationen über Qualität des Artenschutzgutachtens

Gleich drei Änderungen von Bebauungsplänen brachte der Oberboihinger Gemeinderat am Mittwoch in seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause auf den Weg. Und schaffte damit Raum für eine weitere innerörtliche Bebauung.

Schon kein Spielplatz mehr ist die künftige Baufläche an der Kreuzung Heuspachstraße/Im Bläslesrain. Foto: Holzwarth

OBERBOIHINGEN. Es ging um Einzelgrundstücke in der Unterboihinger Straße, Im Kirchrain und an der Kreuzung von Heuspachstraße und Im Bläslesrain, wegen denen die doch nicht ganz unaufwendige Änderung der Bebauungspläne angegangen werden musste. Doch Architekt Jerôme Amiguet vom Büro Baldauf, der die Gemeinde seit vielen Jahren bei diesen komplexen Verfahren unterstützt, versicherte, dass an einer solchen Änderung kein Weg vorbeiführe.