Drei Doppelkarten fürs Zeltspektakel

04.10.2021 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Für die drei Veranstaltungen am Freitag, Samstag und Sonntag gibt es noch wenige Restkarten. Ganz umsonst kommen die Gewinner unserer Kartenverlosung in den Genuss einer Show. Statt im Zelt findet das Spektakel dieses Jahr in der Neckarspinnerei statt.

Topas und Roxanne entführen ihr Publikum am Freitag in die Welt der Magie. Foto: pm

WENDLINGEN. Wollten Sie sich schon immer mal von Deutschlands berühmtestem Zauberer in die Welt der Magie entführt werden? Oder von seiner bezaubernden Kollegin Roxane? Dann greifen Sie schnell zum Telefonhörer. Denn für die Show des Weltmeisters der Illusion am Freitag, 8. Oktober, in der Wendlinger Neckarspinnerei verlosen wir eine Doppelkarte. Topas und Roxane sind dieses Jahr Top-Gäste beim Zeltspektakel.