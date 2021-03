Schwerpunkte

Doppelt genäht, hält besser – oder?

11.03.2021, Von Gaby Kiedaisch

Über den Hintergrund eines fraktionsübergreifenden Antrags hüllen sich die Gemeinderäte weiterhin in Schweigen

Wendlingen ist auf seiner Gemarkung nicht gerade üppig mit eigenen Waldflächen ausgestattet. Umso mehr gilt es auf dieses grüne Refugium besonders zu achten, dachten sich wohl die Antragsteller, die sich um den Verkauf von Teilen des Stadtwaldes sorgen machten.

WENDLINGEN. Einen fraktionsübergreifenden Antrag hatte dazu die CDU-Fraktion mit weiteren Antragstellern – den Stadträten Werner Kinkelin von den Freien Wählern, Marianne Erdrich-Sommer und Hermann Sommer (beide Bündnis 90/Die Grünen) und Frank Schlegel als fraktionsloser Gemeinderat – gestellt. Das dazugehörige Schreiben war im Februar bei der Stadtverwaltung eingegangen. Darin forderten sie gemeinsam, der Gemeinderat soll den Beschluss fassen, dass die Stadt Wendlingen keine Flächen aus ihrem Stadtwald verkauft.

Uns ist nicht klar, was dieser Beschluss bewirken soll?

Dieser Antrag war am Dienstagabend Gegenstand der Gemeinderatssitzung. Und Bürgermeister Steffen Weigel warf sogleich folgende Frage in die Runde: „Uns ist nicht klar, was dieser Beschluss bewirken soll?“