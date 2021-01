Schwerpunkte

Diskussion zur Pflege in Corona-Zeiten

14.01.2021 05:30, — E-Mail verschicken

KIRCHHEIM (pm). Am Mittwoch, 20. Januar, 19 Uhr findet eine Facebook-Veranstaltung mit dem Pflegeheimleiter des Asklepia-Seniorenzentrums in Kirchheim statt. Die Landtagskandidatin Dr. Natalie Pfau-Weller befragt Hann über die Situation der Heime allgemein und vor allem auch in Zeiten von Corona. Das Gespräch ist als Facebook Live auf Natalies Pfau-Wellers Account unter: https://www.facebook.com/nataliepfauweller für jedermann zugänglich.