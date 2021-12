Schwerpunkte

Digitale Anschaffungen für Wendlinger Schulen

24.12.2021 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Gemeinderat vergab Aufträge in Höhe von etwa 450 000 Euro.

WENDLINGEN. In der letzten Sitzung in diesem Jahr stimmte der Gemeinderat drei Vergabeempfehlungen für die digitale Ausstattung in Wendlinger Schulen zu. Dabei geht es um die Anschaffung von 44 digitalen 75-Zoll-Displays inklusive Wandhalterung und schnurlosem Bildüberträger für die Ludwig-Uhland-Schule. Hierzu hatte die Firma Bellgardt Medientechnik aus Filderstadt das wirtschaftlichste Angebot gemacht und erhielt damit für die Summe von 158 389 Euro den Auftrag.

Mit der Auftragssumme in Höhe von 213 367 Euro machte bei der zweiten Vergabe ebenfalls die Firma Bellgardt Medientechnik das Rennen. Gegenstand der Vergabe waren 16 digitale 86-Zoll-Tafelsysteme inklusive Pylone, Seitenflügel und schnurlosem Bildüberträger für die Johannes-Kepler-Realschule sowie sechs digitale 86-Zoll-Tafelsysteme für die Anne-Frank-Schule.

Weitere Anschaffungen wie Schulserver, digitalen Stundenplan, Lernplattform Moodle und WLAN sind für die Ludwig-Uhland-Schule und die Anne-Frank-Schule geplant. Hier erhielt den Zuschlag für 78 215 Euro die Firma Gigatrade aus Nattheim.