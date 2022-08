Schwerpunkte

Diese Bücher empfiehlt die Stadtbücherei Wendlingen für den Sommer

02.08.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Urlaubs-Lesetipps von der Stadtbücherei Wendlingen. Viel Spannung, Gefühle, Liebe, Freundschaft sind garantiert.

Christiane Ehmann, Carolin Schenk und Karin Rauscher empfehlen Lesestoff nicht nur für die Ferien. Foto: Stadtbücherei

WENDLINGEN. Ob zu Hause oder auf einer griechischen Insel – egal wo der Sommerurlaub in diesem Jahr verbracht wird, lesen kann man überall: am Strand, im Bett, auf der Couch, auf dem Balkon oder auf der Picknickdecke. Lesen entspannt, ist informativ, erweitert den geistigen Horizont, amüsiert, macht Spaß und ist unterhaltend. Da dürfen auf dem Weg in die Ferien ein oder mehrere Bücher im Gepäck nicht fehlen. Und wer lieber auf dem eBook-Reader liest, der lädt sich die Lektüre einfach herunter.