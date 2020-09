Schwerpunkte

Die Wirtschaft als Partner

Auszeichnung für Firma Colshorn als ehrenamtsfreundlicher Arbeitgeber

WENDLINGEN (pm). Bei einem Empfang des stellvertretenden Ministerpräsidenten, Minister für Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg, Thomas Strobl, im Komödienhaus Heilbronn wurde die Firma Colshorn aus Wendlingen vor Kurzem als ehrenamtsfreundlicher Arbeitgeber im Bevölkerungsschutz ausgezeichnet.

Bei der Feierstunde hieß es in der Laudatio auf die Firma Colshorn: „Das Unternehmen bietet eine große Bandbreite an Brunnenzubehör und Gusserzeugnissen. Colshorn geht den Sachen sozusagen auf den Grund, was nicht nur die Geothermie-Produkte beweisen. Die Schachtabdeckungen und Brunnenköpfe werden in der Wasserversorgung eingesetzt, die die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser gewährleistet. Für diese lebensnotwendige Ressource sind Innovation und Präzision sowie gute und motivierte Mitarbeiter erforderlich, die sich mit dem Unternehmen identifizieren. Michael Colshorn fördert und unterstützt bereits seit vielen Jahren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Bevölkerungsschutz ehrenamtlich engagiert sind. Freistellungen für den Einsatz, für Lehrgänge und für Aus- und Fortbildungen sind selbstverständlich. Nicht zuletzt wurden durch die großzügige Freistellung auch Corona-bedingte Einsätze, wie die Betreuung der Wuhan-Rückkehrer, unterstützt.“