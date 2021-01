Schwerpunkte

Die Wendlinger Corona-Krippe

14.01.2021 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Zwei Wendlinger Ministranten sorgten für einen coronakonformen Besuch der Heiligen Drei Könige beim Jesuskind

Alle Pandemievorschriften sind eingehalten: Die Krippe in St. Kolumban kommt dieses Jahr in moderner Aufmachung daher. Fotos: Holzwarth

WENDLINGEN. Weihnachten, das war Ende des gerade erst vergangenen Jahres 2020 eine merkwürdige Angelegenheit. Gefühlt war so gut wie nichts möglich, überall gab es Einschränkungen. Auch beim Besuch des Weihnachtsgottesdienstes. Niklas und Moritz Schmidt, zwei junge Mitglieder der katholischen Kirche, fanden, dass sich zumindest die Hygienevorschriften auch in der Weihnachtskrippe in der katholischen Kirche St. Kolumban widerspiegeln könnten.