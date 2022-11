Schwerpunkte

Die Weihnachtsausstellung im Stadtmuseum zeigt Fotografien über das Leben einer Wendlingerin in den 1950er Jahren in der Wildnis Kanadas

22.11.2022 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Die Weihnachtsausstellung im Stadtmuseum Wendlingen begibt sich mit den Besuchern an den Polarkreis. Mit Originalfotografien von Ingeborg Deuschle, die dort von 1953 bis 1956 gelebt und gearbeitet hat.

Das Vermächtnis von Ingeborg Deuschle aus der Zeit in Kanada haben ihre Töchter Dagmar Deuschle und Ingrid Lehmann auf Wunsch ihrer Mutter dem Stadtmuseum übergeben. Zahlreiche Originalfotos sind vom 27. November bis 2. Februar 2023 im Stadtmuseum zu sehen.

WENDLINGEN. Reisen in den 1950ern war für die meisten Menschen im Nachkriegsdeutschland unerschwinglich, geschweige denn eine Flugreise nach Übersee. Wer vor 70 Jahren in die USA oder nach Kanada reiste, der buchte für gewöhnlich eine Passage auf dem Schiff und war eineinhalb Wochen unterwegs. So lange war die Wendlingerin Ingeborg Deuschle, damals gerade mal 24 Jahre jung, unterwegs, bevor sie in Quebec am 5. September 1953 an Land ging.