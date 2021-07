Schwerpunkte

Unwetter haben Landwirte im Kreis Esslingen schwer getroffen

02.07.2021 05:30, Von Barbara Gosson — E-Mail verschicken

Die Landwirte leiden unter den Auswirkungen der Unwetter der vergangenen Tage – Mancherorts 100 Prozent Ernteausfall

Dieser Maisacker bei Reudern bietet ein Bild der Verwüstung. Es ist fraglich, ob sich die Kultur wieder vom Hagelschaden erholt. Foto: Holzwarth

Die Unwetter der vergangenen Tage haben der Ernte sehr zugesetzt. Vor allem die Hagelfront, die am vergangenen Mittwoch über das Land zog, hinterließ eine Schneise der Zerstörung, deren Ausmaß sich jetzt erst so richtig zeigt. Laut Aussage des Landwirtschaftsamtes am Landratsamt Esslingen sind Betriebe in Großbettlingen, Bempflingen und Altdorf schwer betroffen. Auch Betriebe in Teilen von Nürtingen sind teilweise sehr gebeutelt worden. Kirchheim gilt nach Beobachtung des Landwirtschaftsamtes als Unwetter-Hotspot. Einige Betriebe dort haben bis zu 90 Prozent Ernteausfall gemeldet. Auch in Wendlingen, Notzingen und Wernau gibt es Schädigungen. Zum Teil sind Schäden auf gleicher Markung ganz unterschiedlich ausgefallen.