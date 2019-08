LENNINGEN-SCHOPFLOCH (pm). Auch in diesem Jahr bietet das Naturschutzzentrum Schopflocher Alb in Zusammenarbeit mit der Ortschaftsverwaltung Gutenberg Führungen in die Gutenberger Höhlen an. Die nächste Führung findet am Mittwoch, 28. August, von 14 bis 15.30 Uhr unter der fachkundigen Leitung von…

Mehr