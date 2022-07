Schwerpunkte

Die Städtepartnerschaft zwischen Wendlingen und St.-Leu-la-Forêt soll auf neue Beine gestellt werden

05.07.2022 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Die deutsch-französische Städtepartnerschaft zwischen Wendlingen und Saint-Leu-la-Forêt soll mit neuen Impulsen wiederbelebt werden und weitere gesellschaftliche Gruppierungen mit einbinden.

Angeregte Gespräche am Samstag (Alois Hafner, links, Katrin Müller, rechts) Foto: Stadt Wendlingen

WENDLINGEN/SAINT-LEU-LA-FORET. Im nächsten Jahr feiern Wendlingen und St.- Leu-la-Forêt 35 Jahre deutsch-französische Städtepartnerschaft. Dank engagierter Mitglieder in den Komitees auf beiden Seiten hat sich mit den Jahren eine lebendige Partner- und Freundschaft entwickelt, mit Schüleraustauschen, Bürgerbussen, privaten Freundschaften und Kontakten zwischen den Musikschulen und einzelnen Vereinen. Das hat man am letzten Wochenende gesehen, als eine große Delegation von Schwimmern aus der französischen Partnerstadt am 24-Stunden-Schwimmen in Wendlingen wieder an den Start ging.