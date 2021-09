Schwerpunkte

Die Stadt Wendlingen richtet Fachberatungsstelle für städtische Kindertageseinrichtungen ein

30.09.2021 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Die Stadt Wendlingen richtet eine Fachberatungsstelle für die städtischen Kindergärten ein. Das Ziel ist: Sicherung von Qualitätsstandards im pädagogischen Bereich.

Anspruchsvoller als mancher gemeinhin denkt: Spielend lernen ist eine verantwortungsvolle und schwierige Aufgabe. Foto: Adobe Stock/Kzenon

WENDLINGEN. Die Kinderbetreuung in Kindertagesstätten wird immer anspruchsvoller. Immer häufiger nutzen Träger von Kindertageseinrichtungen deshalb die Unterstützung von Fachberatungen. Die konfessionellen Träger in Wendlingen haben damit gute Erfahrungen gemacht. Auch die Stadt Wendlingen will sich dieses Wissen für ihre Kindergärten künftig zunutze machen und ist im Begriff, schnellstmöglich eine Fachberatungsstelle einzurichten.