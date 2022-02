Schwerpunkte

Die Stadt Wendlingen plant mit den Teckwerken eine Kooperation für eine Freiflächensolaranlage im Sportpark

02.02.2022 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Die Stadt Wendlingen plant zusammen mit der Energiegenossenschaft eine Freiflächensolaranlage im Sportpark Speck. Zu diesem Zweck soll eine Bürgergesellschaft gegründet werden.

Geplant ist eine Freiflächensolaranlage mit 750 kWp. Unser Foto zeigt ein Symbolbild. Ritter Solar

WENDLINGEN. Bei diesem Projekt sind zwei Anlagen geplant. Davon will die Stadt eine Solaranlage in Eigenregie umsetzen, die andere in Kooperation mit den Teckwerken aus Kirchheim. Mit der Gründung einer GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) will die Stadt die Mehrheit behalten, um so ein Mitsprache- und Entscheidungsrecht zu behalten. Damit könnte sie sicherstellen, wie die zu erwartenden Erträge in ihrem Sinne verwendet werden.