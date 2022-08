Schwerpunkte

Sanierung der Oberboihinger Lerchenstraße wird teurer als gedacht

01.08.2022 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Auf 290 Metern wird die marode Wasserleitung aus dem Jahr 1966 erneuert. Auch der Straßenaufbau ist nicht mehr gut in Schuss und wird im Anschluss neu aufgebaut. Die Kosten werden jedoch wesentlich höher ausfallen als berechnet.

Nicht nur die Wasserleitung, auch die Lerchenstraße selbst ist nicht in allerbestem Zustand. Foto: Holzwarth

OBERBOIHINGEN. Die Wasserleitung in der Lerchenstraße ist marode. In den vergangenen drei Jahren gab es zwischen der Einmündung Maisenweg bis zum Röteweg sieben Wasserrohrbrüche. Das deutet auf Materialermüdung hin, denn die Gussleitung ist aus dem Jahr 1966. Sieben Mal musste also die Leitung geflickt werden und dabei kam zudem heraus, dass in genanntem Abschnitt der Straßenaufbau erneuert werden sollte. Mit einer nur noch etwa 20 Zentimeter starken Schottertragschicht und einer Asphaltstärke von circa acht Zentimetern ist nicht mehr sehr viel Substanz da.