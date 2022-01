Schwerpunkte

Die neue Zuglinie Wendlingen-Utah ist in Betrieb

12.01.2022 05:30, Von Sylvia Gierlichs

Dass Wendlingen ein Verkehrsknotenpunkt par excellence ist, ist den Bewohnern der Lauterstadt schon lange klar. Immerhin hat man einen Bahnhof. Und der hat jetzt offenbar eine direkte Anbindung an Salt Lake City.

Die Anzeige am Bahnhof vorgestern Abend ist der Beweis: Von Wendlingen aus kommt man in die weite Welt. Oder zumindest bis Utah. Foto: privat

WENDLINGEN/SALT LAKE CITY. In Wendlingen in den Zug einsteigen und bis nach Salt Lake City im US-Bundesstaat Utah düsen, wäre das nicht toll? Wie, gibt’s nicht? Klar gibt’s das! Vorgestern Abend zum Beispiel. Die Anzeigetafel, die an der Unterführung Richtung Köngen angebracht ist, ist der Beweis.