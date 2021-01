Professorin Regina Birner aus Beuren tritt bei der Landtagswahl am 14. März für die SPD im Wahlkreis Nürtingen an Mit zwei Topthemen geht die Professorin Dr. Regina Birner aus Beuren in den Landtagswahlkampf. Die 55-Jährige, die für die SPD im Wahlkreis Nürtingen antritt, setzt auf eine Politik…

Mehr