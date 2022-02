Schwerpunkte

Die letzte Abschussrampe der „Natter“

07.02.2022

Der Kirchheimer Verschönerungsverein hat an die einzig verbliebene Abschussrampe im „Hasenholz“ eine Infotafel angebracht. Dort sollten im Zweiten Weltkrieg die ersten bemannten Raketenflugzeuge starten.

DieTafel wurde vom Kirchheimer Verschönerungsverein angebracht. Foto: pr

KIRCHHEIM. Der Verschönerungsverein setzt sich traditionell für den Erhalt des historischen Erbes in Kirchheim und der näheren Umgebung ein. Mit dazu gehört die Errichtung von Infotafeln zu Stadtgeschichte und Kulturlandschaft. Aufgrund seiner historischen Bedeutung wurde nun auch ein Thema aus dem dunkelsten Kapitel der deutschen Vergangenheit aufgearbeitet: In der letzten Phase des Zweiten Weltkrieges waren in Kirchheim im Jesinger „Hasenholz“ drei Abschussrampen in Form von Betonplatten fertig vorbereitet. Von dieser Stelle aus sollte nämlich das Raketenflugzeug „Bachem Ba 349 Natter“ als Abfangjäger gegen alliierte Bomberverbände eingesetzt werden. Neu war, dass mit der „Natter“ der erste bemannte Raketenflug in der Geschichte der Menschheit durchgeführt werden sollte.