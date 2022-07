Schwerpunkte

Die Kleine Wasserkraft in Wendlingen und Nürtingen bleibt als regenerative Energie erhalten

12.07.2022 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Noch vor wenigen Wochen machten sich die Betreiber von Wasserkraftanlagen unter 500 Kilowatt Sorgen, dass diese Form der erneuerbaren Energie über kurz oder lang unrentabel wird. Nun entschied der Bund: Alles bleibt wie es ist.

Für die Kleine Wasserkraft, hier in Unterboihingen, bleiben Einspeisevergütung und Fördergelder bei Modernisierung erhalten. Foto: Riedl

WENDLINGEN. Würde sich die sogenannte Kleine Wasserkraft, also jene Kraftwerke, die mit ihren Turbinen bis zu 500 Kilowatt an Strom erzeugen können, in den nächsten 15 bis 20 Jahren aus der Energieerzeugung verabschieden? Das fürchteten die Kraftwerksbetreiber. Denn nach den Plänen der Bundesregierung sollten diese kleinen Kraftwerke keine Einspeisevergütung mehr erhalten, sobald ihr Bestandsschutz ausgelaufen ist. Betroffen wären unter anderem die Stadtwerke in Nürtingen und das Kraftwerk in Unterboihingen, aber auch die Kraftwerke der Familie Ensinger in Owen.