Preisträgerkonzert mit Ehrung am Sonntag, 3. Juli, in der Stadthalle K3N.NÜRTINGEN. Über Pfingsten fand in Oldenburg der Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ statt. Zwei Schüler der Musik- und Jugendkunstschule qualifizierten sich zunächst auf regionaler, dann auf Landesebene für die Teilnahme an…

Mehr