Die Kapelle ist der Knaller

21.11.2022 05:30, Von Sylvia Gierlichs

Seit 125 Jahren gibt es den TSV Köngen. Der Verein hat viele Abteilungen. Dass auch eine Guggenmusik dazugehört, ist eher ungewöhnlich. Oder vielleicht auch nicht.

Die Sau Glogg Gugga bei einem Umzug in Herrenberg Foto: privat

KÖNGEN. Der TSV Köngen feiert dieses Jahr einen wahrlich großen Geburtstag, 125 Jahre gibt es den Verein, der viele Abteilungen in seinen Reihen hat. Eine Abteilung jedoch lässt aufhorchen. Sau Glogg Gugga nennt sie sich. Wie was wie? Was soll das sein, werden eingefleischte Sportler nun fragen. Doch nein, mit Sport haben die Sau Glogg Gugga eigentlich nichts zu tun. Dennoch gehören sie zum Verein, wie die Leichtathleten oder die Tischttennisspieler.