Die Heimat im Herzen

02.09.2021

Entlang der Eger auf dem Eger-Radweg vom Fichtelgebirge bis zur Mündung in die Elbe.

Die Referenten Hans Georg und Barbara Bachmann im Treffpunkt Stadtmitte. Foto: Jüptner

WENDLINGEN. Nicht das erste Mal waren die Eheleute Barbara und Hans Georg Bachmann in Wendlingen. Auf ihrer Neckar-Rad-Wandertour hatten sie in der Stadt zwischen zwei Flüssen schon mal eine Stippvisite eingelegt. Nun führte sie der Weg ein zweites Mal im Rahmen des Vinzenzifestes nach Wendlingen. Guter Brauch ist der Festvortrag in der Patenschaftsrats-Sitzung. Hier steht die Egerländer Kultur im Blickfeld. Diesmal erfreute die Teilnehmer ein besonderer Vortrag, in dem die böhmische Heimat mal aus einer ganz anderen Perspektive ins Auge gefasst wird. Entlang der Eger von der Quelle bis zur Mündung in die Elbe radelte das Ehepaar Bachmann und erlebte die böhmische Kulturlandschaft von einer ganz neuen Warte. Gestartet waren die passionierten Radler im Fichtelgebirge und radelten bis ins tschechische Leitmeritz, wo die Eger in die Elbe mündet. Elf Tage ließen sich die Eheleute Zeit, die „Kinderheimat“ ihres Ehemanns – er ist in Falkenau geboren – zu ergründen, wie sich Barbara Bachmann im Vortrag ausdrückte. „Das Egerland lebt heute nur noch als Heimat im Herzen“, ergänzte Hans Georg Bachmann. Durchschnittlich 31,18 Kilometer saßen die beiden Kultur- und Radbegeisterten täglich auf dem Sattel, da etwa 350 Kilometer bewältigt werden mussten.