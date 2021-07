Schwerpunkte

Die Forderungen aus Oberboihingen

24.07.2021 05:30, Von Sylvia Gierlichs

Lärmschutz, Gewässerschutz, Rettungskonzepte – Oberboihingen nimmt detailliert Stellung zu den Planungen für die Große Kurve.

OBERBOIHINGEN. Auch in der Stellungnahme der Gemeinde Oberboihingen nimmt der Lärmschutz breiten Raum ein. Wer in den Häusern der Unterboihinger Straße 61 bis 65, im Meisenweg und in der Daimlerstraße hat Anrecht auf passiven Lärmschutz? Unter welchen Bedingungen wäre die DB bereit, die Lärmschutzwand in Richtung Ortsmitte zu verlängern? Und wieso ist die Schallschutzwand beschränkt auf die dargestellten Längen und Höhen? Und warum ist keine Lärmschutzwand für die Anwohner der Daimlerstraße vorgesehen? Fragen über Fragen, die in der Stellungnahme der Gemeinde Oberboihingen zu den Planungen für die Große Wendlinger Kurve auftauchen.

Doch nicht nur Fragen stellt die Verwaltung, auch Forderungen werden erhoben. So erwartet die Gemeinde eine großzügige Auslegung der Ansprüche auf Lärmschutzmaßnahmen zugunsten der betroffenen Anwohner. Und sie nimmt die Forderung der Anwohner nach einer gekrümmten Lärmschutzwand auf. Geprüft werden soll auch, ob im unteren Teil der Lärmschutzwand Glas verwendet werden kann, denn mit der immer näher rückenden Wand sitzen die Bewohner der unteren Etagen der Hochhäuser bereits jetzt schon im Dunkeln.