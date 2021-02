Schwerpunkte

Die Familienbildungsarbeit geht online

04.02.2021 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Familienbildungsarbeit lebt von der Begegnung – Während der Pandemie ist das aber nur online möglich

Bedingt durch den Lockdown können viele Kurse der Köngener Familienbildungsarbeit derzeit nicht wie gewohnt als Präsenzveranstaltungen stattfinden. Die FBA hat sich darauf eingestellt und bietet derzeit etliche Kurse online an. Dafür musste kräftig aufgerüstet werden.

Eine Fußmassage tut Babys gut und stärkt die Bindung zwischen Mutter oder Vater und Kind. Bei der FBA können junge Eltern lernen, wie man das richtig macht. Foto: Adobe Stock

KÖNGEN. Seit vergangenen Oktober sind Präsenzveranstaltungen der Familienbildungsarbeit nicht mehr mit den diversen Coronaverordnungen in Einklang zu bringen. Was tun? Angelika von der Dellen wollte nicht einfach die Hände in den Schoß legen und warten, bis die Pandemie vorbei ist. Sie schaffte eine gute Kamera an, mit der man auch Gymnastik- und Sportkurse gut übertragen kann, ein Raummikrofon, damit der Ton gut übertragen wird und man gegebenenfalls auch mit Musik üben kann. Und sie hat zwei professionelle Zoom-Zugänge, die sogar zwei Onlinekurse zur selben Zeit zulassen. Finanzieren konnte sie es unter anderem durch eine Spende der Volksbank, aber auch durch die Corona-Soforthilfe des Landes, von der die Familienbildungsstätten profitieren.