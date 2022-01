Schwerpunkte

„Die Falle“ im Quadrium

05.01.2022 05:30

Psychothriller mit Stars aus „Sturm der Liebe“ startet die Kulturreihe 2022.

WERNAU. Am Mittwoch, 12. Januar, findet in der Stadthalle im Quadrium um 20 Uhr eine Premiere statt: Der Psychothriller „Die Falle“ erlebt in Wernau seine erste Vorstellung. Ein Stück wie ein Hitchcock-Thriller erwartet die Theatergäste in Wernau – rätselhaft, geheimnisvoll und ungemein spannend: Nach romantischen Stunden und erstem Ehekrach verschwindet Florence. Ihr Mann ist verzweifelt; plötzlich taucht eine „falsche Gattin“ auf, die sich völlig souverän als seine Frau ausgibt. Ein Nervenkrieg entsteht – wem wird geglaubt? Keine leichte Aufgabe für den Kommissar – und wo ist Florence? In einem Chalet in den Bergen bei Chamonix spielen sechs Personen ein mörderisches Spiel.

Die Inszenierung nach dem Welterfolg des französischen Autors Robert Thomas „Piège pour un homme seul“ – hierzulande bekannt unter dem Titel „Die Falle“ – ist ein so raffiniert gebautes Kriminalstück, dass man geradezu auf der Sesselkante der Lösung entgegenfiebert. In den Hauptrollen spielen Julian Schneider, Jenny Löffler, Patrick Dollmann, Sascha Hödl, Rebecca Lara Müller und Sascha Jähnert. Damit kommen auch drei Publikumslieblinge aus der Fernsehserie „Sturm der Liebe“ auf die Theaterbühne nach Wernau. pm

Für die Veranstaltung gibt es noch Karten zu kaufen unter www.easyticket.de, telefonisch unter (07 11) 2 55 55 55 oder direkt im Bürgerbüro im Rathaus im Quadrium. Es gilt die 2-G-Plus-Regel.