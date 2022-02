Schwerpunkte

Die erste FSJlerin am Robert-Bosch-Gymnasium in Wendlingen

01.02.2022 05:30, Von Jolyne Kamm — E-Mail verschicken

Immer mehr junge Menschen machen ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ), besonders das Arbeiten mit Kindern und Jugendlichen ist beliebt. Die erste FSJlerin am Robert-Bosch-Gymnasium in Wendlingen ist Amelie Scharnagl.

Unser Foto zeigt Benjamin Muncke, Amelie Scharnagl und Karin Ecker. Foto: Kamm

WENDLINGEN. Egal ob „Work and Travel“ im Ausland, Praktika oder Freiwilligendienste – zahlreiche Schüler wollen nach dem stressigen Schulabschluss erstmal ein „Gap Year“ machen. Das bedeutet übersetzt Lückenjahr. Viele junge Menschen möchten sich zunächst eine Auszeit nehmen, Erfahrungen sammeln, Neues lernen und nicht direkt in das Berufsleben oder ein Studium einsteigen. Eine Möglichkeit, um die Zeit zu überbrücken, stellt das Freiwillige Soziale Jahr dar. Das FSJ gibt es schon seit über 50 Jahren, hat aber durch das Ende der Wehrpflicht und damit auch des Zivildienstes im Jahr 2011 an Popularität gewonnen. Junge Menschen im Alter von 16 bis 26 Jahren können sich so in sozialen Einrichtungen engagieren und praktische Berufserfahrung sammeln. Dabei kann man sein FSJ in verschiedensten sozialen Bereichen absolvieren. Neben den Tätigkeiten in Alten-, Pflege- und Behindertenheimen arbeiten zahlreiche FSJler mit Kindern und Jugendlichen. So beispielsweise auch die 18-jährige Amelie Scharnagl, die in diesem Schuljahr ein FSJ am Robert-Bosch-Gymnasium in Wendlingen absolviert. Das ist sehr besonders für die gesamte Schulgemeinschaft, denn ein FSJ wurde dort noch nie zuvor angeboten. „Ein Leben ohne Amelie ist für uns gar nicht mehr vorstellbar. Sie ist für uns alle eine große Entlastung“, erklärt Schulleiterin Karin Ecker dazu.